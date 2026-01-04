"Mi diceva: sei morta", parla la ragazza aggredita dall'indagato per l'omicidio di Aurora Livoli

"Ho sentito che stava arrivando il metrò e si è accorto anche lui, infatti mi ha messo l'altra mano sulla bocca per non farmi urlare", racconta la ragazza. Nonostante il terrore di quegli interminabili minuti, la studentessa ha trovato la lucidità e la forza di chiedere aiuto: "Ho pensato che se le persone escono e mi sentono urlare, vengono di sicuro. Ho tolto la sua mano dalla mia bocca e ho iniziato a urlare e la gente è venuta. Lui è rimasto sorpreso dalla reazione, l'ho spinto, gli ho tolto il mio telefono e poi lui è salito sulle scale". La giovane chiedeva alle persone di prenderlo, mentre l'aggressore scappava dicendo solamente "è mia moglie".