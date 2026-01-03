L'indagato per l'omicidio di Aurora: "Quello delle immagini in metrò sono io"

L'aggressione precede di poco l'omicidio di Aurora Livoli, la giovane, pure lei di 19 anni, trovata senza vita il giorno dopo in via Parea, e di cui ora risponde. Riguardo al delitto, l'uomo, ora a San Vittore, tramite l'avvocato Massimiliano Migliara, ha chiesto al pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo, di essere interrogato. Giovedì prossimo a partire dalle 9,30, Valdez Velazco, fornirà le sue spiegazioni al pubblico ministero che lo ha indagato per la morte della ragazza, anche in base al confronto delle immagini che lo ritraggono sulla banchina della metropolitana e quelle che lo ritraggono mentre cammina dietro la vittima: per l'accusa sarebbe stata strangolata dopo, è l'ipotesi su cui sono in corso accertamenti, un tentato o consumato abuso. I frame di via Parea gli saranno mostrati il prossimo 8 gennaio.