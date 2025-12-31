Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Trovata morta a Milano

Se ne era andata via di casa, chi era Aurora

Nata a"Roma"19 anni fa, era stata adottata a 6 anni. Si era diplomata all'ITIS Pacinotti, lo stesso istituto frequentato da"Paolo Mendico, morto suicida a settembre

di Bortolin Beatrice
31 Dic 2025 - 13:16
01:25 