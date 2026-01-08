Aurora Livoli, il peruviano fermato confessa l'omicidio e gli abusi: "Non mi sono accorto"

Aurora Livoli e Valdez si sono incontrati per caso sulla banchina della stazione Cimiano della linea 2 della metropolitana di Milano. Sembra che la diciannovenne gli abbia chiesto un aiuto economico per acquistare un pacchetto di sigarette: lo ha riferito Migliara in merito al suo assistito in carcere per tentata rapina e indagato per l'omicidio della giovane. Rispondendo alle domande dei giornalisti all'esterno del carcere, il legale ha sostenuto che il peruviano "ha avuto una reazione a cortocircuito, non voleva ucciderla e si è accorto soltanto dopo di averlo fatto". Secondo il legale, il 57enne ha mostrato "una rottura con il senso della realtà".