Aurora Livoli uccisa a Milano, lo zio: "Tante discrasie nella giustizia italiana"

Basile poi commenta la mancata espulsione dell'uomo: "Sono fatalista, penso che mia nipote è andata incontro al suo destino. Ci aspettavamo un epilogo diverso dopo il suo allontanamento volontario", dice. E ancora: "Tuttavia, se ci fossero stati certezza della pena, certezza sui provvedimenti d'espulsione, sicuramente ci saremmo risparmiati questo strazio e questo dolore immane" .