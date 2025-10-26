Milano, due giovani accoltellati nella notte in pieno centro: gravissimo un 18enne

Sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani
Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati sabato notte dopo le 2 in centro a Milano, nella zona tra parco Sempione e la Triennale. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. Il diciottenne italiano, ferito al bacino e sotto all'orecchio, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è stato operato e ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. È in pericolo di vita. L'altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato trasferito in codice verde al Fatebenefratelli. Sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani.
Sono almeno sei in tre diversi episodi i giovani feriti ieri sera e nella notte a Milano. Oltre ai due giovani accoltellati vicino al parco Sempione alle 2, un'altra aggressione è avvenuta ieri poco prima delle 20 nel quartiere di Bicocca, dove, secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri intervenuti sul posto, durante una rissa sono stati feriti due colombiani. Uno di 19 anni è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli con ferite al volto e al polso, mentre un ventenne con ferite al volto e all'addome è stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo.
Dopo mezzanotte e mezza, lungo il Naviglio della Martesana, i carabinieri sono intervenuti per due persone ferite con arma da taglio probabilmente per una aggressione a scopo rapina: si tratta di un 28enne algerino, che è stato portato al San Raffaele con lesioni alle gambe e alla mano, e di un 34enne belga portato al Fatebenefratelli con una ferita alla gamba.