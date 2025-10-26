Milano, due giovani accoltellati nella notte in pieno centro: gravissimo un 18enne

Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati sabato notte dopo le 2 in centro a Milano, nella zona tra parco Sempione e la Triennale. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. Il diciottenne italiano, ferito al bacino e sotto all'orecchio, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è stato operato e ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. È in pericolo di vita. L'altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato trasferito in codice verde al Fatebenefratelli. Sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani.