Semaforo rosso ignorato, scoppia la lite nel Torinese: accoltellato un uomo, arrestato aggressore

Una lite per un presunto mancato rispetto del semaforo rosso si è trasformata in un'aggressione a coltellate in strada. È successo la sera del 28 settembre a Nichelino, comune dell'area metropolitana di Torino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due uomini alla guida delle rispettive auto si sono affrontati verbalmente in via Torino. I toni si sono rapidamente accesi, fino a sfociare in un episodio di violenza estrema. Uno dei due, un uomo di 61 anni, ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito il rivale con due fendenti all'addome. La vittima, pur ferita, è riuscita a trovare riparo in una farmacia vicina, dove ha ricevuto i primi soccorsi prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato poche ore dopo l'episodio ed è ora accusato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo d'arma.