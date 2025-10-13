Lite in un bar di Treviglio, uomo accoltellato gravemente: aggressore in fuga

Un uomo di 44 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in un bar di Treviglio, in provincia di Bergamo, nella serata di lunedì 13 ottobre. L'episodio è avvenuto intorno alle 20:30 all'interno di un locale situato in via XX Settembre, gestito da cittadini di origine cinese. Secondo quanto appreso, al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire, uno degli individui coinvolti ha estratto un coltello colpendo l'uomo con violenza. Subito dopo l'aggressione, il responsabile si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale di Treviglio. Le sue condizioni sono giudicate critiche. I carabinieri della compagnia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare l'autore del gesto.