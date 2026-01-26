Milano, bucano la gomma dell'auto: la polizia li scopre con la droga
Trovati 20 panetti di hashish dal peso di 1,7 kg e un sacchetto in plastica con mazzette di banconote per 75.645 euro
© Ansa
La polizia di Stato di Milano ha arrestato due italiani di 21 e 26 anni, entrambi con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio perché trovati in possesso di 1,7 chilogrammi di hashish. È accaduto sabato scorso, quando gli agenti della volante del commissariato Greco Turro, in via Giolli hanno controllato i due giovani, trovando il 26enne in possesso di un mazzo di chiavi e di 5.800 euro conservati all'interno di una busta trasparente, nel giubbotto.
I due, che sono stati trovati lontano dalla loro residenza e accanto a un'auto con una gomma bucata, hanno insospettito i poliziotti che hanno avvisato il personale della Squadra Investigativa del commissariato di via Perotti: arrivati sul posto, con le chiavi del 26enne, sono riusciti ad accedere a un box dal quale fuoriusciva un forte odore di sostanza stupefacente. All'interno, sono stati trovati 20 panetti di hashish dal peso di 1,7 kg e un sacchetto in plastica con mazzette di banconote per 75.645 euro.