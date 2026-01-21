Il Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) esprime "profonda gratitudine alle forze dell'ordine e a tutte le persone che, in questi giorni, si sono impegnate senza sosta nelle ricerche di Diego. Il ritrovamento del ragazzo e la notizia che si trovi attualmente presso la Procura di Milano rappresentano un momento di grande sollievo per l'intera comunità". In una nota diffusa anche sui canali social, l'amministrazione comunale "desidera manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Diego, che ha affrontato ore di forte apprensione, e ringrazia tutti i cittadini, i volontari, le associazioni e quanti hanno collaborato, sostenuto e partecipato con responsabilità e spirito di solidarietà. La risposta della comunità, unita al lavoro delle istituzioni e delle forze dell'ordine, testimonia ancora una volta il valore della collaborazione, dell'attenzione reciproca e del senso di umanità che contraddistinguono San Giovanni Lupatoto".