Il giovane è stato rintracciato dagli agenti della Polizia e ora si trova negli uffici della procura, la madre è in partenza per il capoluogo lombardo
È stato trovato a Milano Diego, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Il giovane sarebbe in buone condizioni: a riferirlo è il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Il ragazzo, rintracciato stamane dopo nove giorni di assenza, è stato scoperto dagli agenti della Polizia e al momento si trova negli uffici della Questura di Milano, dove dovrebbe raggiungerlo la madre.
Da quanto si è saputo, il giovane si è presentato mercoledì 21 gennaio in una "casa di comunità" nel capoluogo lombardo. Da qualche giorno gli agenti della Squadra volante stavano controllando questo tipo di strutture: il ragazzino è stato trovato nel poliambulatorio di via Livigno. Sta bene e ha già sentito la madre.
Il Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) esprime "profonda gratitudine alle forze dell'ordine e a tutte le persone che, in questi giorni, si sono impegnate senza sosta nelle ricerche di Diego. Il ritrovamento del ragazzo e la notizia che si trovi attualmente presso la Procura di Milano rappresentano un momento di grande sollievo per l'intera comunità". In una nota diffusa anche sui canali social, l'amministrazione comunale "desidera manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Diego, che ha affrontato ore di forte apprensione, e ringrazia tutti i cittadini, i volontari, le associazioni e quanti hanno collaborato, sostenuto e partecipato con responsabilità e spirito di solidarietà. La risposta della comunità, unita al lavoro delle istituzioni e delle forze dell'ordine, testimonia ancora una volta il valore della collaborazione, dell'attenzione reciproca e del senso di umanità che contraddistinguono San Giovanni Lupatoto".