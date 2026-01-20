Sottrazione di minore è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura della Repubblica di Verona per la scomparsa di Diego B., il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) che dal 12 gennaio non dà più notizie di sé dopo essere uscito da casa per andare a scuola, dove non è mai arrivato. Fonti giudiziarie hanno confermato che le indagini procedono sull'ipotesi di un sequestro - come riporta Il Corriere di Verona - pur mantenendo il massimo riserbo. L'inchiesta è coordinata direttamente dal procuratore Raffaele Tito. La pista privilegiata è che il ragazzino possa essere stato contattato in Rete e convinto ad andare a Milano anche se la madre esclude che abbia conoscenze lì.