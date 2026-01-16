"Si presume di sì, poi troverà conferma l'autopsia". Lo ha detto il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, parlando coi cronisti dopo lo spostamento della salma di Annabella Martinelli, commentando l'ipotesi che la giovane sia morta la sera stessa della sua scomparsa, il 6 gennaio. L'autopsia è stata fissata per martedì: "Si propende per l'ipotesi suicidaria", spiega Del Tufo. L'analisi dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova, a quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe necessaria per escludere altre cause del decesso. Sul posto sono stati ritrovati lo zaino e il telefono della giovane. La zona del ritrovamento, molto impervia, non era stata controllata "così nel dettaglio". Sulla corda a cui è stata trovata impiccata la giovane, "presumiamo che se la sia portata lei, sicuramente non l'ha trovata qui".