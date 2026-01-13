Annabella Martinelli e l'acquisto di una pizza per due poco prima della scomparsa

Le ricerche si stanno concentrando nella zona Monte della Madonna di Teolo (Padova) dove il cellulare ha agganciato per l'ultima volta la cella telefonica
Si infittisce il giallo attorno ad Annabella Martinelli, la giovane scomparsa dal comune di Padova e della quale non si hanno più notizie dallo scorso 6 gennaio. La 22enne, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, è uscita di casa la sera dell'Epifania attorno alle 20, affermando che sarebbe andata a trovare un'amica. Secondo le prime ricostruzioni, quella stessa notte Annabella avrebbe percorso i circa 25 chilometri che separano Padova dal comune di Teolo, dove il cellulare ha agganciato per l'ultima volta la cella telefonica.
Le ricerche di Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e Soccorso alpino e speleologo, coordinate dalla Prefettura di Padova (titolare dell'inchiesta), si stanno concentrando nella zona di Monte della Madonna con l'ausilio di droni, cani molecolari ed elicotteri. Proprio qui, prima di imboccare via Euganea Villa e di percorrere la salita che conduce alla frazione di Castelnuovo, la 22enne ha legato con un lucchetto la sua bicicletta, accanto alla quale sono stati ritrovati due cartoni della pizza. Attorno alle 22.50 del 6 gennaio, una telecamera del comune di Teolo aveva ripreso la giovane attraversare il centro del paese in bici, portando con sé le due pizze acquistate in un locale lungo il tragitto. Il gestore dell'attività ha confermato che la ragazza, dopo aver effettuato l'ordine via telefono alle 21.45, si è presentata da sola presso il suo esercizio alle 22 circa. Oltre ai cartoni, vicino alla bici è stata rinvenuta anche una bottiglietta d'acqua, comprata sempre quella sera in un bar di Teolo.
La Procura di Padova sta analizzando i tabulati telefonici e l'attività sui social di Annabella, della quale nelle ultime ore è stata chiusa la pagina Facebook: secondo gli inquirenti, che non escludono alcuna pista, non sarebbero coinvolte altre persone nella scomparsa della studentessa. Le verifiche intanto si stanno concentrando sul percorso di studi della giovane, con gli investigatori che nelle ultime ore gli investigatori hanno ascoltato i compagni di corso della ragazza.