Annabella Martinelli e l'acquisto di una pizza per due poco prima della scomparsa

Le ricerche di Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e Soccorso alpino e speleologo, coordinate dalla Prefettura di Padova (titolare dell'inchiesta), si stanno concentrando nella zona di Monte della Madonna con l'ausilio di droni, cani molecolari ed elicotteri. Proprio qui, prima di imboccare via Euganea Villa e di percorrere la salita che conduce alla frazione di Castelnuovo, la 22enne ha legato con un lucchetto la sua bicicletta, accanto alla quale sono stati ritrovati due cartoni della pizza. Attorno alle 22.50 del 6 gennaio, una telecamera del comune di Teolo aveva ripreso la giovane attraversare il centro del paese in bici, portando con sé le due pizze acquistate in un locale lungo il tragitto. Il gestore dell'attività ha confermato che la ragazza, dopo aver effettuato l'ordine via telefono alle 21.45, si è presentata da sola presso il suo esercizio alle 22 circa. Oltre ai cartoni, vicino alla bici è stata rinvenuta anche una bottiglietta d'acqua, comprata sempre quella sera in un bar di Teolo.