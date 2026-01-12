Annabella Martinelli, ritrovata la bicicletta ma della 22enne nessuna traccia

Annabella Martinelli, capelli biondi con le punte rosa, si è allontanata da casa in sella alla sua bicicletta il 6 gennaio scorso. Da Padova doveva arrivare a Villa di Teolo, un piccolo borgo ai piedi dei Colli Euganei. Secondo la ricostruzione effettuate con telecamere della zona, la giovane ha poi imboccato una salita che conduce a Castelnuovo e qui, dopo il primo tornante, ha imboccato via Euganea Villa invece di proseguire sulla provinciale. Dopo aver agganciato la bici con il lucchetto, la ragazza ha proseguito a piedi. È da questo momento che di lei si è persa ogni traccia. Il suo telefono ha agganciato per l'ultima volta le celle telefoniche e non è più risultato raggiungibile.