Annabella Martinelli, ritrovata la bicicletta ma della 22enne nessuna traccia

La bici legata con il lucchetto, secondo chi indaga, esclude che la giovane possa essersi suicidata
Si infittisce il mistero sulla sorte di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa da Padova il giorno dell'Epifania. La giovane, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, si è allontanata da casa a bordo della sua bicicletta. Il mezzo, poi ritrovato dai vigili del fuoco a Teolo, era stato correttamente messo in sicurezza con il lucchetto. Azione, secondo chi indaga, in contrasto con l'ipotesi che Annabella si sia suicidata.
Annabella Martinelli, capelli biondi con le punte rosa, si è allontanata da casa in sella alla sua bicicletta il 6 gennaio scorso. Da Padova doveva arrivare a Villa di Teolo, un piccolo borgo ai piedi dei Colli Euganei. Secondo la ricostruzione effettuate con telecamere della zona, la giovane ha poi imboccato una salita che conduce a Castelnuovo e qui, dopo il primo tornante, ha imboccato via Euganea Villa invece di proseguire sulla provinciale. Dopo aver agganciato la bici con il lucchetto, la ragazza ha proseguito a piedi. È da questo momento che di lei si è persa ogni traccia. Il suo telefono ha agganciato per l'ultima volta le celle telefoniche e non è più risultato raggiungibile.
Per ritrovare la ragazza la Prefettura di Padova ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Le ricerche interessano tutto il versante nord dei Colli Euganei e comprendono un'area di circa 20 chilometri perché chi indaga è convinto che la 22enne non possa essersi allontanata molto a piedi. Al lavoro anche i vigili del fuoco che hanno ritrovato la bicicletta di Annabella nel punto in cui le telecamere l'hanno ripresa per l'ultima volta. L'elicottero dei pompieri di Venezia si è, inoltre, alzato in volo più volte per perlustrare la zona collinare circostante. Le unità del Soccorso Alpino, dei gruppi cinofili del Nucleo Forestale dell'Arma e della polizia e dei nuclei di Protezione civile si stanno occupando delle ricerche via terra.
Come detto, secondo chi indaga il fatto che la 22enne abbia chiuso con il lucchetto la sua bicicletta è in contrasto con l'ipotesi del suicidio. Gli inquirenti stanno, quindi, cercando di capire se la giovane avesse appuntamento con qualcuno. Per questo i carabinieri hanno ascoltato, oltre alla famiglia di Annabella, anche i suoi amici.