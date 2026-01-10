Padova, 22enne scomparsa da quattro giorni: l'appello della famiglia

A Teolo, in provincia di Padova, sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, 22enne padovana della quale non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio quando, intorno alle 20, è uscita dalla propria abitazione allontanandosi in bicicletta. Le ricerche vengono svolte dai Vigili del fuoco e dalla squadra del Soccorso alpino di Padova. Dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, che non è più raggiungibile dal giorno seguente, risulta interessata la zona di Teolo, dove è concentrata adesso la ricerca.