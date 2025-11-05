Diciottenne di Ferrara scomparsa a Milano: la giovane ha sentito la famiglia

Allarme rientrato per la diciottenne di Ferrara, ma domiciliata a Milano, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa. La giovane si è messa in contatto con i parenti. I familiari avevano presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Porotto, nel Ferrarese. La giovane, che viveva nel capoluogo milanese da alcuni mesi, si era resa irreperibile da circa due settimane. I carabinieri avevano subito avviato le ricerche, coordinandosi con i colleghi lombardi per ricostruire gli spostamenti più recenti della ragazza.