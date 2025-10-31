Trovata morta Miriam Oliviero, la 24enne scomparsa a Siena

Miriam Oliviero era residente a Monteroni d'Arbia e da martedì non si avevano più sue notizie. Si era allontanata da casa nel primo pomeriggio e da allora il suo telefono continua a squillare senza risposta. L'ultima geolocalizzazione la collocava proprio nel cuore del centro di Siena, tra piazza del Campo e le strade che la circondano, dove il dispositivo sembrava muoversi come se fosse ancora in movimento.