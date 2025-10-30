Giallo a Siena, sparita una ragazza di 24 anni: il telefono resta acceso ma nessuna risposta

Nel pomeriggio di mercoledì è arrivato l'appello pubblico dei genitori di Miriam, che hanno chiesto alla figlia di dare un segno di vita, qualunque sia la sua intenzione. "Qualunque sia la tua volontà, a noi va bene - hanno detto - facci sapere come stai; non ti chiediamo di fare ciò che magari in questo momento non hai voglia di fare, però comunicacelo". La famiglia teme che la giovane possa essersi affidata a qualcuno in modo inconsapevole, approfittando della sua fragilità emotiva. I parenti escludono l'ipotesi di un allontanamento pianificato: Miriam non avrebbe con sé denaro e avrebbe lasciato a casa anche il cane preso a marzo, a cui era molto legata.