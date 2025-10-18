Perdere il cane in aeroporto è come smarrire un bagaglio: la Corte di Giustizia Ue dà ragione alla compagnia aerea

La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha stabilito che gli animali trasportati in aereo sono da considerarsi "bagagli" e che, quindi, in caso di smarrimento, il risarcimento è limitato alle norme previste per le valigie ordinarie, salvo dichiarazione di valore fatta al momento del check-in. La sentenza, di cui danno notizia i media iberici, riguarda il caso di Mona, una cagnolina scomparsa ne 2019 durante un volo da Buenos Aires a Barcellona, operato da Iberia. A promuovere il ricorso al tribunale mercantile di Madrid era stata la proprietaria del cane, Grisel Ortiz, che aveva chiesto un risarcimento di 5mila euro per danno morale a seguito della perdita dell'animale.