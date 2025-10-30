Logo Tgcom24
Mondo
VACANZA TRAGICA

Australia, abbandonata su un'isola da una nave da crociera: 80enne ritrovata morta

L'equipaggio sarà interrogato dalle autorità per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La vittima si era allontanata dal gruppo durante l'escursione su un atollo della Grande Barriera Corallina

30 Ott 2025 - 09:48
© Afp

© Afp

E' stata dimenticata da una nave da crociera su un'isola in Australia, nella Grande Barriera Corallina: al ritorno dell'imbarcazione la donna, 80 anni, è stata ritrovata morta. Le autorità del Paese stanno quindi indagando sul caso, secondo quanto scrive la Bbc. La scorsa settimana, nella giornata di sabato, l'80enne stava partecipando a un'escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer. Durante la passeggiata si è allontanata dal gruppo, sembra per riposarsi, e la nave è ripartita senza di lei, lasciandola sull'isola.

Scattate le indagini

 La nave ha lasciato l'isola verso il tramonto, e quando a bordo l'equipaggio si è accorto dell'assenza della donna, è subito ritornata sull'isola. Ma erano passate diverse ore. Allo sbarco sull'isola sono subito scattate le ricerche e il corpo senza vita è stato rintracciato soltanto domenica mattina. L'Autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa) ha dichiarato che sta indagando e che saranno sentiti i membri dell'equipaggio della nave una volta che questa attraccherà a Darwin nei prossimi giorni.

Escursione sul Cook's Look

 La notizia della scomparsa dell'80enne è stata comunicata per la prima volta dal capitano della nave intorno alle 21 di sabato. Secondo quanto scrive il quotidiano Courier Mail la donna si era unita a un gruppo che stava facendo un'escursione sulla vetta più alta dell'isola, il Cook's Look, ma poi si era sentita troppo stanca per procedere e si era fermata per riposare. 

Crociera di 60 giorni

 Il tragico incidente è avvenuto alla prima tappa di una crociera di 60 giorni attorno all'Australia, i cui biglietti costano decine di migliaia di dollari. Secondo il sito web della compagnia, la Coral Adventurer può ospitare fino a 120 passeggeri con 46 membri dell'equipaggio. La nave è stata realizzata appositamente per raggiungere le zone più remote della costa australiana ed è dotata di "tender", piccole imbarcazioni utilizzate per trasportare i passeggeri in escursioni giornaliere. La polizia del Queensland ha dichiarato che sarà redatto un rapporto da inviare al medico legale sulla "morte improvvisa" della donna. 

