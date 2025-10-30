Australia, abbandonata su un'isola da una nave da crociera: 80enne ritrovata morta

La nave ha lasciato l'isola verso il tramonto, e quando a bordo l'equipaggio si è accorto dell'assenza della donna, è subito ritornata sull'isola. Ma erano passate diverse ore. Allo sbarco sull'isola sono subito scattate le ricerche e il corpo senza vita è stato rintracciato soltanto domenica mattina. L'Autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa) ha dichiarato che sta indagando e che saranno sentiti i membri dell'equipaggio della nave una volta che questa attraccherà a Darwin nei prossimi giorni.