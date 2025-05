Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi: due turisti finiscono in mare

Attimi di paura al porto di Catania a causa del forte vento che ha causato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera. L’improvviso movimento dell’imbarcazione ha sorpreso due turisti che stavano per salire a bordo, facendoli cadere in mare. Il salvataggio è stato immediato grazie all’intervento congiunto del personale della nave, di alcuni agenti di polizia a bordo di moto d’acqua e dei militari della guardia costiera. I due passeggeri sono stati tratti in salvo e affidati al personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto per valutare le loro condizioni di salute, che fortunatamente non risultano gravi. La manovra brusca e violenta dell’enorme mezzo ha provocato danni anche al molo, sul quale sono in corso verifiche per stabilire l'entità dei cedimenti strutturali.