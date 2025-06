Grande Barriera Corallina, la più estesa del mondo: la si vede dallo spazio

IL PIÙ GRANDE SISTEMA DI BARRIERE CORALLINE DEL MONDO - Si estende per circa 2.300 chilometri lungo la costa nord-orientale dell'Australia, nello Stato del Queensland, ed è composta da circa 3.000 singoli reef e oltre 1.000 isole. È il più grande sistema di barriere coralline del mondo, tanto che può essere visto dallo spazio: la sua superficie di circa 350.000 chilometri quadrati equivale all’intera estensione della Germania. La Grande Barriera Corallina rappresenta il 10% di tutti i sistemi di barriera corallina globali e ospita oltre 9.000 specie diverse, rendendola uno degli ecosistemi naturali più complessi e diversificati della Terra, nonché un attore fondamentale nella regolazione del clima del nostro pianeta, nella protezione delle comunità costiere e nella conservazione di una straordinaria biodiversità. Nel "più grande acquario del mondo" vivono circa 1.600 specie di pesci, 1.500 specie di coralli, 136 specie di squali e razze, oltre a più di 30 specie di balene e delfini.



IL TURISMO NE AIUTA LA CONSERVAZIONE - I visitatori possono "immergersi" in questo mondo sottomarino tanto colorato e variegato attraverso escursioni di snorkeling e immersioni eco-certificate. Le escursioni di una giornata partono da città come Cairns, Port Douglas, Cape Tribulation, Mission Beach, Townsville, Airlie Beach, Town of 1770, Bundaberg e molte isole circostanti. Visitare la Grande Barriera Corallina è uno dei modi migliori per supportare la sua protezione: per ogni turista che visita il reef con una compagnia di navigazione certificata vengono destinati 8 dollari australiani (circa 4,50 euro) alla Great Barrier Reef Marine Park Authority. I fondi raccolti tramite questo contributo vengono utilizzati per attività di educazione, ricerca e misure di protezione e conservazione.



CANDIDATA AL LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD - La Grande Barriera Corallina è candidata ai prestigiosi premi ambientali "Champions of the Earth Awards" del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP). Il più grande sistema corallino del Pianeta e sito patrimonio mondiale dell’UNESCO potrebbe diventare il primo vincitore non umano del Lifetime Achievement Award, il più alto riconoscimento ambientale conferito dall’UNEP nel contesto dei “Champions of the Earth”. La candidatura è stata presentata su iniziativa dei Reef Guardian Councils della Great Barrier Reef Marine Park Authority ed è il risultato di uno sforzo congiunto di comunità, imprese e realtà locali, tra cui i Traditional Owners, gli scienziati marini, gli studenti delle scuole e delle università, nonché gli operatori turistici.