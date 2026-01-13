Donna scomparsa a Roma, il marito indagato per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, non dà più notizie di sé dall'8 gennaio. Il giorno dopo la denuncia di allontanamento da Anguillara Sabazia presentata dal coniuge. Sequestrati il cellulare e l'auto dell'uomo
© Tgcom24
E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio. Sequestrati l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. A denunciare la scomparsa è stato l'uomo facendo scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. La coppia si stava separando.
Le ricerche di Federica Torzullo sono proseguite fino a tarda notte. La donna, alta 1,80, pesa 80kg, ha occhi neri, alcuni tatuaggi sul corpo, ha occhi neri e capelli castani e, al momento della scomparsa, aveva i documenti con sé.
La denuncia di scomparsa era stata presentata dal marito della 41enne il 9 gennaio, il giorno dopo la presunta scomparsa. Ma le dichiarazioni del coniuge, titolare di una ditta di movimento terra, non hanno convinto gli investigatori del nucleo investigativo comando territoriale dei carabinieri di Ostia, che coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia stanno conducendo un'indagine per omicidio.
Come detto, è stata perquisita e sequestrata l'abitazione della coppia e sono stati sequestrati l'auto del marito e i telefoni cellulari. Le ricerche sono state estese oltre che nel lago di Bracciano anche nella ditta del marito, al momento sospettato di omicidio.
Moglie e marito erano in fase di separazione e breve era sta fissata l'udienza davanti al giudice civile. Di Federica Torzullo non si hanno notizie dall'8 gennaio intorno alle 23; le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata dall'uomo, titolare di una ditta di scavi.
Sarebbero emerse nelle ultime ore alcune discrepanze sul racconto fornito dal marito che avrebbe fatto sembrare agli inquirenti poco sostenibile l'ipotesi di un allontanamento volontario. Non emergono preparativi, contatti o segnali compatibili con una fuga. Da qui il sospetto che la scomparsa possa essere stata inscenata anche se proseguono le ricerche. L'associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con l'identikit della donna, invitando chiunque abbia informazioni utili a chiamare il 112.