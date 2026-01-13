Donna scomparsa a Roma, il marito indagato per omicidio

E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio. Sequestrati l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. A denunciare la scomparsa è stato l'uomo facendo scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. La coppia si stava separando.