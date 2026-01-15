Annabella Martinelli trovata morta impiccata nel Padovano

E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto il Procuratore della Repubblica di Padova, oltre ai carabinieri e il medico legale. Il corpo, che sarebbe stato trovato da un passante, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.