Annabella Martinelli trovata morta impiccata nel Padovano

Annabella Martinelli, ecco le ultime foto in bici prima della scomparsa
© Da video
© Da video
Il corpo non distante dal luogo del ritrovamento della bicicletta
E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto il Procuratore della Repubblica di Padova, oltre ai carabinieri e il medico legale. Il corpo, che sarebbe stato trovato da un passante, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.
© Da video
© Da video
Si è conclusa nel modo peggiore la ricerca di Annabella Martinelli, scomparsa da 9 giorni da Teolo (Padova). La studentessa 22enne si era allontanata da casa, dove viveva con i genitori, poco dopo le 20 del 6 gennaio. Aveva inforcato la sua bicicletta viola e si era diretta a Teolo, sui Colli. A immortalare il suo percorso erano state alcune telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto.
La giovane aveva fatto, lungo il percorso, una sosta in una pizzeria di Selvazzano, dove aveva acquistato due pizze. Poi era stata ripresa lungo la strada che sale a Teolo. Infine, a Villa di Teolo, poco dopo le 23. Poi la sparizione nel nulla, fino al ritrovamento del suo corpo, a circa 100 metri dove era stata ritrovata la sua bicicletta, attaccata a un palo con i cartoni vuoti delle pizze.
Il suo cellulare la collocava sui Colli: lì aveva agganciato l'ultima cella telefonica prima di essere spento, sempre quella notte del 6 gennaio. Il corpo, alla fine, era a cento passi dalla bicicletta.
Decine i volontari impegnati nelle ricerche con l'aiuto di unità cinofile, droni ed elicotteri. La Procura di Padova aveva aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di sequestro di persona a carico di ignoti. Al momento non sarebbe però emersa la presenza di altre persone. Resta, comunque, da chiarire il tragico epilogo.