Padova, una 19enne ha visto Annabella Martinelli poco prima della scomparsa: "Ho provato ad aiutarla"

"Quando avvicinandomi ho capito che si trattava di una ragazza giovane come me, ho messo le quattro frecce e immediatamente ho fatto scendere il finestrino del conducente, volevo capire cosa stesse facendo in quel posto desolato e a un orario decisamente insolito. Quindi mi sono fermata perché ho pensato subito che fosse in uno stato di necessità anche perché ho avuto l'impressione trovandomela davanti che fosse appena scesa dalle due ruote, perché si stava sistemando il giaccone scuro. Ho immaginato che fosse inciampata, con quel buio poteva essere plausibile, o che il mezzo l'avesse lasciata in panne. Era senza telefono, non aveva nulla in mano, zero bibite o pizza, semplicemente era quasi ferma e per quello che posso dire io, mi è parsa tranquilla. Ho insistito almeno tre volte con la mia offerta di aiuto, ma poi dentro di me ho detto basta, perché non volevo risultare né molesta, né farle pensare che fossi una malintenzionata. Di questi tempi se ne sentono purtroppo di tutti i colori e una persona è molto diffidente anche davanti a proposte di mero aiuto", ha aggiunto la ragazza.