Mondo universitario e social per cercare tracce di Annabella Martinelli: si indaga per sequestro di persona

Per chi le aveva scelte? Dove le ha portate? Per andare dove, e perché non ha avvisato nessuno della cerchia dei familiari e dei conoscenti? Solo chi avrebbe dato un passaggio in auto ad Annabella, facendola sparire nel nulla da una settimana, potrebbe avere la risposta. Prende, infatti, sempre più piede l'ipotesi che la ragazza infatti si sia allontanata da Teolo sfruttando il passaggio di un conoscente. Per andare dove, e perché non abbia avvisato nessuno della cerchia dei familiari e dei conoscenti, sono due dei quesiti a cui cercheranno di rispondere nelle prossime ore i carabinieri.