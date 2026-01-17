Verona, 14enne scomparso da casa: Diego Baroni non risponde al telefono ma usa Tik Tok

Uscito di casa per andare a scuola quattro giorni fa, di Diego Baroni si sono perse le tracce.
Da quattro giorni a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, il tempo sembra essersi fermato. Lunedì mattina Diego Baroni, 14 anni, è uscito di casa alle 6.45 come ogni giorno per raggiungere l'istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta la prima classe. Ha preso la corriera sotto casa, ma a scuola non è mai arrivato. Da quel momento di lui non si hanno più notizie ma nelle ultime ore sono comparsi dei video su Tik Tok anche se il cellulare resta spento.
Quando il ragazzo non è rientrato, la madre Sara ha lanciato immediatamente l'allarme. Prima l'appello sui social, poi la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri. In poche ore il messaggio ha raccolto migliaia di condivisioni, trasformandosi in una richiesta di aiuto collettiva: chiunque abbia visto Diego è invitato a contattare le forze dell’ordine.
Un dettaglio emerso nelle ore successive ha dato una possibile direzione alle ricerche. Una ex compagna delle scuole medie ha raccontato di aver incontrato Diego alla stazione di Verona Porta Nuova. Il ragazzo le avrebbe detto di essere diretto a Milano per incontrare alcuni amici, dei quali la famiglia non era a conoscenza. Una traccia che sembra trovare conferma nel fatto che il suo telefono cellulare si sia agganciato a una cella della rete milanese.
Il cellulare di Diego risulta spento da lunedì mattina, ma nelle ultime ore sono comparsi su TikTok alcuni contenuti riconducibili ai suoi amici. Un dettaglio che alimenta interrogativi: i video potrebbero essere stati condivisi da un computer o dallo stesso telefono in modalità aereo. Intanto, però, la posizione del ragazzo resta sconosciuta.
Al momento della scomparsa Diego indossava un giubbotto blu con cappuccio, un berretto di lana scuro, pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica nere. Con sé aveva uno zaino nero. Alto un metro e ottanta, classe 2011, è noto anche nell'ambiente sportivo: gioca a basket con i Sangio Wolves, che insieme ad altre realtà locali hanno diffuso l'appello.
È stato aperto un fascicolo per scomparsa di minore e le ricerche proseguono. L'amministrazione comunale ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia, invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.