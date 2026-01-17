Verona, 14enne scomparso da casa: Diego Baroni non risponde al telefono ma usa Tik Tok

Da quattro giorni a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, il tempo sembra essersi fermato. Lunedì mattina Diego Baroni, 14 anni, è uscito di casa alle 6.45 come ogni giorno per raggiungere l'istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta la prima classe. Ha preso la corriera sotto casa, ma a scuola non è mai arrivato. Da quel momento di lui non si hanno più notizie ma nelle ultime ore sono comparsi dei video su Tik Tok anche se il cellulare resta spento.