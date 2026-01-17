Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il mistero dei social

Verona, 14enne scomparso da casa: Diego Baroni non risponde al telefono ma usa Tik Tok

Uscito di casa per andare a scuola quattro giorni fa, di Diego Baroni si sono perse le tracce. 

17 Gen 2026 - 10:36
© Facebook

© Facebook

Da quattro giorni a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, il tempo sembra essersi fermato. Lunedì mattina Diego Baroni, 14 anni, è uscito di casa alle 6.45 come ogni giorno per raggiungere l'istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta la prima classe. Ha preso la corriera sotto casa, ma a scuola non è mai arrivato. Da quel momento di lui non si hanno più notizie ma nelle ultime ore sono comparsi dei video su Tik Tok anche se il cellulare resta spento.

Quando il ragazzo non è rientrato, la madre Sara ha lanciato immediatamente l'allarme. Prima l'appello sui social, poi la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri. In poche ore il messaggio ha raccolto migliaia di condivisioni, trasformandosi in una richiesta di aiuto collettiva: chiunque abbia visto Diego è invitato a contattare le forze dell’ordine.

Leggi anche

Roma, scomparsa Federica Torzullo: tracce nella cava di Anguillara

L'ultimo avvistamento e la pista di Milano

 Un dettaglio emerso nelle ore successive ha dato una possibile direzione alle ricerche. Una ex compagna delle scuole medie ha raccontato di aver incontrato Diego alla stazione di Verona Porta Nuova. Il ragazzo le avrebbe detto di essere diretto a Milano per incontrare alcuni amici, dei quali la famiglia non era a conoscenza. Una traccia che sembra trovare conferma nel fatto che il suo telefono cellulare si sia agganciato a una cella della rete milanese.

Il mistero del telefono e i social

 Il cellulare di Diego risulta spento da lunedì mattina, ma nelle ultime ore sono comparsi su TikTok alcuni contenuti riconducibili ai suoi amici. Un dettaglio che alimenta interrogativi: i video potrebbero essere stati condivisi da un computer o dallo stesso telefono in modalità aereo. Intanto, però, la posizione del ragazzo resta sconosciuta.

Leggi anche

Federica Torzullo scomparsa, una testimone: "Se fosse uscita la telecamera l'avrebbe ripresa"

L'identikit e la mobilitazione della comunità

 Al momento della scomparsa Diego indossava un giubbotto blu con cappuccio, un berretto di lana scuro, pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica nere. Con sé aveva uno zaino nero. Alto un metro e ottanta, classe 2011, è noto anche nell'ambiente sportivo: gioca a basket con i Sangio Wolves, che insieme ad altre realtà locali hanno diffuso l'appello.

Leggi anche

Annabella Martinelli trovata morta impiccata nel Padovano, nello zaino biglietti in cui annuncia il suicidio

Le indagini e la speranza di ritrovarlo

 È stato aperto un fascicolo per scomparsa di minore e le ricerche proseguono. L'amministrazione comunale ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia, invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. 

Ti potrebbe interessare

verona
studente scomparso

Sullo stesso tema