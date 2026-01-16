Roma, scomparsa Federica Torzullo: tracce nella cava di Anguillara

A "Diario del giorno" le immagini delle ricerche: rinvenute tracce della donna e utili alle indagini
© Da video
Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il marito. In queste ore, come confermato da "Diario del giorno", le indagini dei RIS si stanno concentrando nei pressi di una Cava vicino ad Anguillara.
Si tratta di un'ex cava ed è la discarica di materiali edili in cui si era già cercato subito dopo la denuncia di scomparsa di Federica Torzullo. Come sottolineato dall'inviata del programma di Rete 4, alcuni militari hanno scavato con delle pale di metallo sui cumuli di detriti per cercare qualcosa. Fonti investigative hanno rivelato che sarebbero stati trovati elementi utili alle indagini e tracce della donna. Il luogo era frequentato assiduamente dal marito che ha una ditta di movimentazione materiali edili.
Inoltre, nella mattinata del 16 gennaio i carabinieri hanno perlustrato sia con i metal detector la zona della sua ditta, sia con i droni dall'alto per vedere se ci fossero delle anomalie della terra rossa o delle incongruenze nel terreno. Non è da escludere che sia stato notato qualcosa o che le telecamere dall'alto li abbiano spinto le rircerche a concentrarsi su questa cava.