Cronaca
A "Mattino Cinque"

Federica Torzullo scomparsa, una testimone: "Se fosse uscita la telecamera l'avrebbe ripresa"

A "Mattino Cinque" la testimonianza: "Difficile che la trovino"

16 Gen 2026 - 11:58
© Da video

© Da video

A "Mattino Cinque" una donna vicina a Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il marito, racconta alcuni dettagli relativi alla strada e alle telecamere di sicurezza dove si trova l'abitazione della coppia. 

"L'allontanamento volontario non esiste perché non avrebbe mai lasciato il bambino, mai. Non so cosa pensare, il sospetto è sul marito indagato ma quella dove abitano è una strada chiusa è improbabile uscire senza essere visti" dice la donna all'inviata del programma di Canale 5. "Una cosa che posso dirvi è che è difficile che la trovino perché se è stato lui con la cava che ha, i macchinari, non sarà facile ritrovare il corpo". E sul marito, l’imprenditore Claudio Carlomagno, indagato a piede libero per omicidio conclude: "Non mi è mai sembrato il tipo che potesse fare una cosa del genere, a meno che il divorzio non l'ha talmente fatto impazzire insieme alla paura di perdere il figlio. Ma se è vero che è stato lui il figlio lo ha perso lo stesso" ha concluso la donna.

