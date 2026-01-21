Milano, avvocato denuncia: "Ho trovato una sentenza già scritta prima della fine del processo"

A Milano l'avvocato del collegio difensivo dell'imputato, Paolo Cassamagnaghi, si è accorto che sul banco dei giudici c'erano delle carte: "Una dozzina di pagine appoggiate sul fascicolo processuale - ha raccontato - e c'era già scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e si dava conto dell'attendibilità della persona offesa". Dunque, assieme alla collega Roberta Ligotti, ha depositato un'istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio.