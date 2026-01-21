Anguillara, Claudio Carlomagno confessa l'omicidio della moglie

Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo. Lo ha fatto davanti al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Presente anche il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori. Per gli investigatori avrebbe ucciso Federica perché non riusciva ad accettare la fine del matrimonio. Secondo quanto emerso dall'autopsia avrebbe ucciso la moglie con 23 coltellate, alcune parti del corpo sarebbero state amputate. Carlomagno è accusato del nuovo reato di femminicidio della moglie e dell'occultamento del cadavere.