Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Al marito contestato il nuovo reato di femminicidio

Delitto di Anguillara, l’autopsia: "Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate"

L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere

20 Gen 2026 - 16:45
1 di 7
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate. È quanto emerge dall'autopsia. La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso e poi sotterrato in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara la moglie Federica. È la prima volta. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

Anguillara, il luogo del ritrovamento del corpo di Federica Torzullo

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

L'autopsia: "23 coltellate"

 Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, è quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo della donna. L'interrogatorio di convalida del fermo per Carlomagno è fissato per mercoledì in carcere, a Civitavecchia.  Intanto, si è dimessa Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, madre dell'arrestato.

Ti potrebbe interessare

federica torzullo
femminicidio

Sullo stesso tema