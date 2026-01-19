Federica Torzullo, prima notte in cella per il marito "sorvegliato a vista"

Vicinanza espressa anche dagli studenti del liceo Vian che Federica Torzullo aveva frequentato come studentessa. I ragazzi dell'istituto hanno osservato questa mattina un minuto di "rumore" in ricordo dell'ennesima "vittima di femminicidio nel nostro Paese". "Per Federica, per tutte e per nessun'altra" dichiara la Rete degli Studenti Medi di Bracciano, il sindacato studentesco. "La nostra comunità educante, come tutto il territorio, in questi giorni è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto ad Anguillara -si legge sui social della scuola. Abbiamo appreso in queste ore che Federica era stata una studentessa di questo istituto, nella sezione C; la immaginiamo entrare in classe, girare per i corridoi, salire le scale, andare in palestra o in laboratorio di Scienze, ridere e scherzare con i compagni di classe. Al di là di quelli che saranno gli esiti delle indagini, Federica non c'è più e non potrà vedere suo figlio diventare adolescente e poi uomo".