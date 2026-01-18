Anguillara, "trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"

Trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, dall'8 gennaio. I carabinieri sono all'interno della sede operativa della ditta, in via comunale di San Francesco, dove Claudio Carlomagno aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. Si aggrava la posizione dell'uomo, che nelle scorse ore è stato iscritto nel registro degli indagati.