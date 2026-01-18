Anguillara, "trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"

I carabinieri avrebbero rinvenuto un cadavere sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove Claudio Carlomagno aveva la sua attività lavorativa e suoi camion
Trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, dall'8 gennaio. I carabinieri sono all'interno della sede operativa della ditta, in via comunale di San Francesco, dove Claudio Carlomagno aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. Si aggrava la posizione dell'uomo, che nelle scorse ore è stato iscritto nel registro degli indagati.
Il cadavere rinvenuto dai carabinieri non sarebbe lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara. Sono in corso accertamenti per il suo recupero. Potrebbe trattarsi della 41enne funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino: la denuncia della sua scomparsa era stata presentata dal marito il 9 gennaio.
L'individuazione di una parte del cadavere è avvenuta durante una nuova sessione di scavi in uno dei posti frequentati dal marito di Federica Torzullo. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione Rilievi e del Nucleo investigativo di Ostia.