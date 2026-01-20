Dal 25 novembre 2025 in Italia c'è un nuovo reato nel Codice Penale, quello di femminicidio, punito con l'ergastolo. "La violenza contro le donne sarà riconosciuta nella sua specificità. Con l'entrata in vigore del nuovo reato di femminicidio, ma anche degli ulteriori strumenti di tutela che questa legge introduce nell'ordinamento, l'Italia si conferma un modello per le altre Nazioni, come ha detto anche la relatrice Onu contro la violenza sulle donne", aveva spiegato la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, dopo che il provvedimento legislativo, proprio a firma Roccella-Nordio-Casellati, era stato approvato all'unanimità dalla Camera in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, lo scorso 25 novembre, mentre il 23 luglio l'approvazione bipartisan era avvenuta in Senato. Ecco, dunque, cosa prevede il nuovo articolo 577-bis del Codice penale.