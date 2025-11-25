Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge | Meloni: "Importante segnale di coesione"

Il testo approvato alla Camera conclude un percorso avviato durante l’estate, quando il disegno di legge aveva ottenuto un primo via libera dal Senato con un consenso trasversale delle forze politiche. L’esame alla Camera ha confermato l’impianto originario del provvedimento e ha registrato un voto unanime, indice di un ampio accordo istituzionale sulla necessità di intervenire con strumenti normativi più stringenti per contrastare gli omicidi di donne. La convergenza parlamentare ha permesso di accelerare i tempi dell’iter legislativo, rendendo la norma immediatamente applicabile una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.