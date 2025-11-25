Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge | Meloni: "Importante segnale di coesione"

Previsto l'ergastolo per gli omicidi di donne motivati da discriminazione, odio o prevaricazione mediante atti di dominio e possesso
La Camera approva all’unanimità il ddl sul femminicidio, che diventa legge e introduce nel codice penale un nuovo reato autonomo con l’ergastolo per gli omicidi di donne motivati da discriminazione, odio o dinamiche di dominio. Il provvedimento che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan introduce nel codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio. L'intervento normativo punta a rafforzare il quadro degli strumenti di tutela contro la violenza di genere. Meloni: "Segnale importante di coesione".
Commentando il via libera a Montecitorio, Giorgia Meloni dice in un video: "Sono molto soddisfatta dell'approvazione in Parlamento del disegno di legge che introduce il reato di femminicidio. E' un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza sulle donne. Aggiungiamo uno strumento in più a quelli che avevamo già previsto".
E così, mentre slitta l'arrivo in Senato del ddl sulla violenza sessuale, si definisce la legge sul femminicidio, con il provvedimento che introduce il nuovo articolo 577-bis del codice penale: il reato di femminicidio viene disciplinato come una specifica forma di omicidio quando la vittima è una donna e l'atto è motivato da ragioni discriminatorie o da dinamiche di potere esercitate attraverso comportamenti di controllo o sopraffazione. La norma prevede espressamente la pena dell'ergastolo, collocandosi tra le ipotesi più gravi previste dall'ordinamento. La definizione legislativa mira a riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne.
Viene definito femminicidio anche l'omicidio della donna commesso per il rifiuto da parte di lei di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Il testo approvato alla Camera conclude un percorso avviato durante l’estate, quando il disegno di legge aveva ottenuto un primo via libera dal Senato con un consenso trasversale delle forze politiche. L’esame alla Camera ha confermato l’impianto originario del provvedimento e ha registrato un voto unanime, indice di un ampio accordo istituzionale sulla necessità di intervenire con strumenti normativi più stringenti per contrastare gli omicidi di donne. La convergenza parlamentare ha permesso di accelerare i tempi dell’iter legislativo, rendendo la norma immediatamente applicabile una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.