Il ministro Locatelli: il pensiero va a tutte le donne che vivono una condizione di isolamento, paura e soggezione, ma anche di ricatto e vessazione. Il ministero degli Esteri illuminato di arancione per l'occasione
© Ansa
"La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti. Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "In questi anni - prosegue Meloni -, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il 'codice rosso' e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione. Sono passi avanti concreti, ma non ci fermiamo qui. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere. Per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti".
"In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della società. I teatri di conflitto armato, dove la violenza contro le donne viene utilizzata come strumento di intimidazione e oppressione, ne sono drammatico esempio. Oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt'altro che virtuali: umiliazioni, ricatti, coercizioni che portano, nei casi più gravi, ad aggressioni fisiche e femminicidi. Abusi che lasciano cicatrici profonde nel corpo e nella mente".
Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo: "In questo contesto, affatto indifferente è l'uso del linguaggio quando alimenta stereotipi, pretende di giustificare relazioni di dominio e comportamenti inaccettabili.Parità significa, prima di tutto, educazione al linguaggio del rispetto. Nel 65° anniversario dell'assassinio delle sorelle Mirabal, torturate e uccise il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana - oggi, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - la loro scelta di opporsi alla dittatura continua a ispirare intere generazioni, ricordandoci che libertà e protagonismo delle donne sono conquiste collettive da difendere e consolidare ogni giorno".
"Oggi, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il pensiero va a tutte le donne che vivono una condizione di isolamento, paura e soggezione, ma anche di ricatto e vessazione che possono manifestarsi con violenze non solo fisiche ma anche verbali, psicologiche, economiche o digitali". Lo scrive sui social il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Penso - prosegue - in modo particolare anche alle donne con disabilità, che sono ancora più esposte al rischio di violenza e minacce e che sono vittime di maltrattamenti e abusi più a lungo e, talvolta, proprio da chi dovrebbe proteggerle o assisterle. La dipendenza, a volte vitale, da chi esercita il ricatto rende tutto ancora più doloroso e rende difficile chiedere aiuto e denunciare. Talvolta poi è ancora più difficile esprimersi, essere credute, accedere ai centri antiviolenza. È fondamentale che istituzioni, servizi, famiglie e comunità imparino a riconoscere i segnali, ad ascoltare e capire le donne, in particolare con disabilità anche complesse". "È importante - afferma ancora Locatelli - sostenere le reti antiviolenza che attraverso i centri e le case rifugio, le volontarie e le professioniste, svolgono un lavoro prezioso e insostituibile per la protezione, i percorsi all'autonomia e il sostegno nelle relazioni affettive.Ecco perché nel nuovo Piano di Azione Nazionale sulla disabilità, che verrà presentato il 3 dicembre, stiamo definendo una linea strategica per la formazione e il supporto alle reti anti violenza, per contrastare con sempre maggior determinazione anche la violenza sulle donne con disabilità. La violenza non è mai un fatto privato: riguarda tutti noi. Ogni donna deve sapere che la sua vita vale, sempre, per tutti".
Il ministero degli Esteri è stato illuminato di arancione in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". E' quanto si legge sul profilo X del ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Anche quest'anno la Farnesina e l'intera rete diplomatico-consolare aderiscono alla campagna dell'Onu. Lavoriamo per costruire un futuro in cui nessuna donna debba più temere per la propria libertà, per la propria dignità, per la propria vita", aggiunge Tajani.
Oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il fatto che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia scelto proprio questa formulazione per designarla è sommamente significativo. Essa infatti non si limita a descrivere la terribile natura del fenomeno ma indica anche chiaramente un obiettivo, la sua eliminazione. E' un obiettivo politico, nel senso più largo e più alto della parola. Un'urgenza imprescindibile per chiunque abbia a cuore il destino della polis, della convivenza civile e umana. E' molto importante che non si smarrisca questo senso proattivo e imperativo della giornata di oggi. Sradicare la violenza contro le donne in tutte le sue forme, dalla persecuzione fisica, alla discriminazione professionale, alla discriminazione sociale e culturale, e la precondizione per realizzare compiutamente alcuni valori cari della nostra civiltà. Primo fra tutti l'inviolabilità e la dignità intrinseca di ogni persona". Lo ha affermato in un video postato sui propri profili Social il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
La violenza sulle donne e i tanti femminicidi che commentiamo ormai come un triste rituale quotidiano sono l'iceberg di una catena di carenze e ingiustizie quotidiane che si può e si deve spezzare. E allora combattiamo ogni giorno". Così, sui social, il presidente M5S Giuseppe Conte, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
"Più di una donna su dieci in Europa ha subito violenza economica. Abbiamo issato bandiere arancioni per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Non esistono scuse per la violenza contro le donne e le ragazze". Così la Banca centrale europea (Bce), in un messaggio su X ha spiegato l'iniziativa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Una "Cabina Rosa" è stata installata in Piazza Tre Torri a CityLife a Milano dove rimarrà fino al 29 novembre. Ha una cornetta rossa e chi entrerà potrà ascoltare brevi dialoghi che raccontano la violenza "tra le righe" e scoprire come riconoscerne i segnali nascosti. Il progetto di A-Tono ETS in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è realizzato con il supporto di SmartCityLife, il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia, per ricordare che la violenza non sempre urla.