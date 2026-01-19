Femminicidi, i nomi e le storie delle donne uccise nel 2026

Non si ferma la violenza nei confronti del genere femminile
Purtroppo, anche nel 2026 non si fermano i femminicidi. Ecco i nomi e le storie delle donne uccise nel corso dell'anno.
Il 6 gennaio, è morta in ospedale una 33enne di origine nigeriana, Linda Iyekeoretin, che sarebbe stata ridotta in fin di vita dieci giorni prima a Castel Volturno (Caserta) dall'ex compagno, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa.
Federica Torzullo è scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia (Roma) ed è stata ritrovata senza vita, sotterrata in un canneto alle spalle dell'azienda del marito, dieci giorni dopo. Per l'omicidio, è stato fermato il coniuge, Claudio Carlomagno.