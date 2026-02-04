Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato l'omicidio
Lei sui social gli scriveva: "Non vorrei mai vederti soffrire perché se stai bene tu, sto bene anch’io. Sei tutto per me, sei il bene più prezioso"
© Dal Web
Giuseppe Musella, il 28enne sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli per l'omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, si è consegnato alla polizia alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la ragazza. La giovane è stata colpita alle spalle con un coltello martedì pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli della città partenopea.
Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la 22enne era molto legata alla famiglia, in particolare al fratello, al quale in un post sui social scriveva: "Non vorrei mai vederti soffrire perché se stai bene tu, sto bene anch'io. Sei tutto per me, sei il bene più prezioso".
Il 28enne si presenta sui social facendo il gesto della pistola
Con una mano si copre un occhio e con l'altra fa il gesto della pistola. Così si presenta sui social Giuseppe, come dimostra la foto profilo del suo account Instagram.
Il patrigno e la madre sono detenuti
Ylenia viveva da sola con il fratello Giuseppe. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona. Dalle indagini starebbe emergendo un quadro di accesi contrasti tra i due fratelli.