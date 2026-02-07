Giallo nell'Astigiano: diciassettenne trovata morta in un canale, ipotesi omicidio | Assediata la casa di un ragazzo

Sarebbe stata strangolata e gettata nel rio Nizza. I carabinieri del comando provinciale di Asti stanno indagando per omicidio dopo il ritrovamento del corpo della 17enne Zoe Trinchero, nel canale, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ragazza avrebbe trascorso la serata con alcuni amici nei locali della città e poi si sarebbe allontanata. Proprio loro avrebbero dato l'allarme e l'avrebbe rinvenuta cadavere, dopo la mezzanotte. Secondo le prime notizie sarebbero presenti segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Al momento, come riferisce La Stampa, non ci sarebbero fermati. Gli investigatori stanno interrogando i ragazzi della compagnia per cercare di ricostruire le ultime ore della giovane e stanno raccogliendo le immagini della videosorveglianza della zona. Nella notte, assediata la casa di un giovane considerato da amici e conoscenti della vittima l'autore dell'omicidio. Non risulta indagato.