Omicidio Villa Pamphili, al via il processo contro Francis Kaufmann

Inizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un anno Andromeda a Villa Pamphili, a Roma. I cadaveri di entrambe sono stati trovati senza vita lo scorso 7 giugno, nascosti tra i cespugli del parco della capitale e parzialmente coperti da sacchi neri. L'uomo, che per diversi mesi aveva usato alcuni alias, è stato arrestato diversi giorni dopo in Grecia per poi essere estradato in Italia. Secondo le indagini della procura di Roma, Kaufmann avrebbe strangolato prima la giovane russa e poi la bambina. Dati gli indizi schiaccianti raccolti, gli inquirenti hanno richiesto il giudizio immediato di fronte alla Corte d'Assise.