Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: "Strangolata nel sonno"

L'autopsia ha certificato la morte per soffocamento di Anastasia Trofimova. In seguito il 46enne ha ucciso la figlia Andromeda
C'è una nuova ordinanza per Francis Kaufmann, detenuto nel carcere romano di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia per l'omicidio della figlia Andromeda, trovata morta assieme alla madre Anastasia Trofimova il 7 giugno a Villa Pamphili. Dopo gli accertamenti seguiti all'autopsia, che hanno fatto emergere la morte per soffocamento della donna, all'americano viene ora contestato anche l'omicidio aggravato della compagna.
La nuova ordinanza di custodia cautelare, che ha accolto la richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, verrà notificata alla Grecia dove Kaufmann è stato rintracciato, chiedendo di estendere il mandato di arresto europeo anche per questa nuova accusa.
Il 46enne californiano avrebbe dunque ucciso la compagna e, due giorni dopo, la figlia. Anastasia Trofimova sarebbe stata strangolata nel sonno la notte del 3 giugno, mentre dormiva accanto alla bambina. Kaufmann avrebbe successivamente trascinato via il cadavere, nascondendolo tra le siepi che delimitano Villa Pamphili. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, fu ritrovato tre giorni dopo.
