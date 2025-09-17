Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: "Strangolata nel sonno"

Il 46enne californiano avrebbe dunque ucciso la compagna e, due giorni dopo, la figlia. Anastasia Trofimova sarebbe stata strangolata nel sonno la notte del 3 giugno, mentre dormiva accanto alla bambina. Kaufmann avrebbe successivamente trascinato via il cadavere, nascondendolo tra le siepi che delimitano Villa Pamphili. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, fu ritrovato tre giorni dopo.