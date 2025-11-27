Delitti di villa Pamphili, la Procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann

La Procura di Roma ha richiesto il giudizio immediato per Charles Francis Kaufmann, ritenuto responsabile dell'uccisione della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova e dell'occultamento dei loro corpi. I resti delle due vittime erano stati individuati il 7 giugno all'interno dell'area verde di villa Pamphili, nascosti tra la vegetazione. Per i magistrati il quadro probatorio è sufficiente per procedere senza udienza preliminare: secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe prima tolto la vita alla donna e alla bambina e successivamente ne avrebbe celato i cadaveri all'interno del parco.