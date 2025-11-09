Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere

Kaufmann è accusato di duplice omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di undici mesi. Le vittime erano state trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili. Le analisi genetiche dei Ris hanno confermato che Kaufmann è il padre della bambina. Dopo l'arresto, l'uomo è stato estradato in Italia e trasferito a Roma dove, secondo le ricostruzioni, aveva aggredito gli agenti di scorta al suo arrivo. La Procura di Roma è pronta a chiedere il giudizio immediato, che porterà direttamente Kaufmann davanti alla Corte d'Assise senza passare dal vaglio del giudice per l'udienza preliminare.