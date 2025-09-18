Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: "Strangolata nel sonno"

Soffocata nel sonno mentre dormiva accanto alla figlia. Il risultato dell'autopsia sul corpo della compagna ha portato a una nuova ordinanza d'arresto per Francis Kaufmann che gli è stata notificata direttamente nella sua cella nel carcere di Rebibbia. Per il 46enne californiano si tratta della contestazione del secondo omicidio volontario dopo quello della piccola Andromeda per cui era già detenuto. A Villa Pamphili a Roma la notte del 3 giugno l'uomo uccise prima la compagna e solo due giorni dopo la figlia. Avrebbe strangolato la compagna nel sonno senza darle neanche il tempo di difendersi, poi ha trascinato il corpo sull'erba secca per nasconderlo tra le siepi di oleandro dove è stato trovato tre giorni dopo già in avanzato stato di decomposizione. Asfissia violenta è la causa della morte che il medico legale ha indicato per la 28enne siberiana e che raddoppia l'accusa di omicidio volontario che come da procedura sarà notificata anche alle autorità greche dopo l’arresto di Kaufmann su un'isola ellenica e la sua estradizione.