Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'ORRORE DI Villa Pamphili

Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: "Strangolata nel sonno"

"L'autopsia ha certificato la morte per soffocamento di Anastasia Trofimova, in seguito il 46enne ha ucciso"la figlia Andromeda

di Gigi Sironi
18 Set 2025 - 12:58
01:10 

Soffocata nel sonno mentre dormiva accanto alla figlia. Il risultato dell'autopsia sul corpo della compagna ha portato a una nuova ordinanza d'arresto per Francis Kaufmann che gli è stata notificata direttamente nella sua cella nel carcere di Rebibbia. Per il 46enne californiano si tratta della contestazione del secondo omicidio volontario dopo quello della piccola Andromeda per cui era già detenuto. A Villa Pamphili a Roma la notte del 3 giugno l'uomo uccise prima la compagna e solo due giorni dopo la figlia. Avrebbe strangolato la compagna nel sonno senza darle neanche il tempo di difendersi, poi ha trascinato il corpo sull'erba secca per nasconderlo tra le siepi di oleandro dove è stato trovato tre giorni dopo già in avanzato stato di decomposizione. Asfissia violenta è la causa della morte che il medico legale ha indicato per la 28enne siberiana e che raddoppia l'accusa di omicidio volontario che come da procedura sarà notificata anche alle autorità greche dopo l’arresto di Kaufmann su un'isola ellenica e la sua estradizione.   

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri