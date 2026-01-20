Logo Tgcom24
Federica Torzullo, l'ultimo audio prima di essere uccisa

A "Diario del giorno" il vocale inviato dalla donna alla madre poco prima di essere accoltellata da Claudio Carlomagno

20 Gen 2026 - 17:23
© Da video

Era rivolto alla madre l'ultimo audio di Federica Torzullo, la donna uccisa con 23 coltellate dal marito Claudio Carlomagno, come confermato dall'autopsia. La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio all'uomo, accusato di aver ucciso e poi sotterrato in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara la moglie.

"Diario del giorno" ha mandato in onda, nella puntata di martedì 20 gennaio, il messaggio vocale inviato da Torzullo alla madre: nell'audio la donna le chiede di poter andare a prendere il figlio di 10 anni intorno alle 7, per poi potersi recare a Fiumicino e andare in Basilicata. 

