Frosinone, spari in un bar del centro: un morto

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra mobile. Secondo gli investigatori, nel locale era presente un gruppo di clienti di origine albanese che si è scontrato con due persone arrivate a bordo di un'auto. Dopo un acceso scambio di battute, un uomo ha estratto la pistola e ha fatto fuoco verso il gruppo colpendo quattro dei presenti. Il killer e il suo complice si sono poi allontanati con la stessa vettura.

Le parole del sindaco di Frosinone

"Sono sconvolto, non riesco a dire niente. Per me è inspiegabile quanto è accaduto, è una ferita per tutta la città", ha affermato il sindaco di Frosinone. Nei giorni scorsi era stato già convocato il Comitato e le autorità avevano preso in esame l'ondata di criminalità in alcuni Comuni della provincia. Dopo poche ore due persone avevano aggredito, malmenato e rapinato l'assessore alle Finanze Adriano Piacentini, mentre rincasava nel suo appartamento, lasciandolo a terra sanguinante dopo avergli portato via l'orologio di valore che aveva al polso.