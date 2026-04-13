Omicidio Massa: cinque identificati, Bongiorni picchiato mentre era a terra

Il gruppo dei cinque e i due uomini aggrediti - il 47enne deceduto Giacomo Bongiorni e il cognato, attualmente ricoverato in ospedale con fratture alla tibia e al setto nasale - "non si conoscevano tra loro precedentemente" - ha spiegato il procuratore. "Tendiamo a ricostruire la vicenda in termini di "dolo d'impeto"" - ha aggiunto. L'accaduto sembra "causato da qualcosa che è successo durante il fatto, non da motivi pregressi" Il procuratore ha anche aggiunto che "la ragione per la quale tutto questo è accaduto" sarà oggetto di ulteriori accertamenti.