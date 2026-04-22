Debito pubblico, l'Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025

Eurostat vede il debito dell'Italia in salita al 137,1% del Pil nel 2025, rispetto al 134,7% del 2024. Resta il secondo debito rispetto al Pil nella Ue alle spalle della Grecia, che si attesta in calo al 146,1% del Pil (dal 154,2%). Sotto i valori dell'Italia il debito della Francia, in aumento al 115,6 del Pil (dal 112,6%). A far alzare il debito, che ha raggiunto i 3.096 miliardi di euro (era 2.967 nel 2024), sono anche gli oltre 51 miliardi di euro di aggiustamenti legati all’impatto contabile dei vari bonus, non solo quelli edilizi.