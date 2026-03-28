Eurostat "conta" l'andamento, nel 2025, delle domande di protezione internazionale presentate per la prima volta in Europa e registra un calo del 27% rispetto al 2024 (912.400). Lo scorso anno, sono state presentate da 669.400 richiedenti asilo. Venezuelani, afghani e siriani sono le principali nazionalità dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta. Ecco i numeri.