Migranti, il confronto tra le richieste d'asilo nei Paesi in Ue
© Withub
© Withub
Venezuelani, afghani e siriani sono le principali nazionalità dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta
© Ansa
Eurostat "conta" l'andamento, nel 2025, delle domande di protezione internazionale presentate per la prima volta in Europa e registra un calo del 27% rispetto al 2024 (912.400). Lo scorso anno, sono state presentate da 669.400 richiedenti asilo. Venezuelani, afghani e siriani sono le principali nazionalità dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta. Ecco i numeri.
Nel 2025 i venezuelani hanno presentato 89.500 domande di asilo per la prima volta, rendendo il Venezuela il principale paese di origine dei richiedenti asilo nell'Ue, con il 13% del totale delle domande. Segue l'Afghanistan con 63.800 domande (10%). I siriani si sono classificati al terzo posto con 40.000 domande (6%), dopo aver guidato la classifica delle domande di asilo dal 2013 al 2024.
© Withub
© Withub
Nel 2025 la Spagna ha registrato il numero più elevato di richiedenti asilo alla prima domanda, con 141.000 casi (il 21% del totale dell'Ue). Seguono l'Italia (126.600, il 19% in Ue), la Francia (116.400, il 17%), la Germania (113.200, il 17%) e la Grecia (55.400, l'8%). Questi cinque Paesi hanno rappresentato complessivamente l'83% di tutti i richiedenti asilo per la prima volta nell'Ue lo scorso anno.
© Withub
© Withub
Nel 2025, nell'Ue si contavano 1,5 richiedenti asilo per la prima volta ogni 1.000 persone. La Grecia ha registrato il tasso più elevato di richiedenti asilo per la prima volta, con 5,3 richiedenti ogni 1.000 persone. Seguono Cipro e la Spagna con 2,9 richiedenti ciascuno, davanti al Lussemburgo con 2,6 e all'Irlanda con 2,4.
© Withub
© Withub
Nel 2025 l'Ue ha ricevuto 21.125 domande di asilo da minori non accompagnati, di cui il 13% provenienti dall'Afghanistan (2.690), seguiti da Eritrea (2.345), Siria (2.330), Egitto (2.295) e Somalia (2.290), ciascuno con l'11% delle domande. La Germania ha ricevuto il maggior numero di tali domande (4.925, 23%), seguita dai Paesi Bassi (3.615, 17%), dalla Spagna (3.210, 15%), dalla Grecia (3.030, 14%) e dal Belgio (1.615, 8%).